“Sono romanista, ma gioisco per i napoletani, gli altri non possono capire” questo è lo sport (Di martedì 28 marzo 2023) Un tifoso della Roma ammette: “Sono di fede romanista, ma gioisco per il popolo napoletano per quello che stanno vivendo“. C’è un post sulla nostra pagina facebook che sta creando tantissime reaction. È quello relativo ad una delle iniziative che i napoletani hanno messo in piedi per festeggiare l’arrivo del terzo scudetto, che è oramai imminente. Una festa attesa da 33 anni e che sta diventando sempre più forte ad ogni giorno che passa. I quarti di Napoli e non solo si colorano d’azzurro, striscioni, bandiere e quant’altro. Chi passa per il capoluogo partenopeo viene travolto da una attesa mista a gioia irrefrenabile. Un sentimento che si percepisce un po’ in tutta la Campania ed in tutto il mondo che tifa Napoli, alla faccia di chi vorrebbe mettere il bavaglio alla gioia partenopea. Ma c’è anche chi critica ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 marzo 2023) Un tifoso della Roma ammette: “di fede, maper il popolo napoletano per quello che stanno vivendo“. C’è un post sulla nostra pagina facebook che sta creando tantissime reaction. È quello relativo ad una delle iniziative che ihanno messo in piedi per festeggiare l’arrivo del terzo scudetto, che è oramai imminente. Una festa attesa da 33 anni e che sta diventando sempre più forte ad ogni giorno che passa. I quarti di Napoli e non solo si colorano d’azzurro, striscioni, bandiere e quant’altro. Chi passa per il capoluogo partenopeo viene travolto da una attesa mista a gioia irrefrenabile. Un sentimento che si percepisce un po’ in tutta la Campania ed in tutto il mondo che tifa Napoli, alla faccia di chi vorrebbe mettere il bavaglio alla gioia partenopea. Ma c’è anche chi critica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : “Sono romanista, ma gioisco per i napoletani, gli altri non possono capire” questo è lo sport - Marrino88giulio : @dureghello Questo sono sempre gesto goliardico? Quindi l’informazione adesso e’ di regime … se sei romanista puoi… - claudioguerrini : @zichetto67 Non hai compreso l’italiano. Da romanista significa in quanto tifoso della Roma. Diverso è ‘a nome dei… - GixVax : @Don_Friedkin Sai quando ha preso piede il termine provincialismo? Quando la gente che annulla i gol a Turone ha vo… - Highvoltage681 : @SoloLazio1 @Vale2k2 Doppiopesismo... criticismo ... Non usare parole elevate per mascherare una tua convinzione sb… -