“Sono pietrificato”. GF Vip 7, Alberto De Pisis sotto choc: tutti muti quando arriva la notizia (Di martedì 28 marzo 2023) Puntata del GF Vip 7 ricca di colpi di scena. Lunedì 27 marzo è andato in onda un altro appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini e che si concluderà tra poco meno di due settimane con la vittoria di uno dei concorrenti rimasti in gara. Ieri è stata la volta della quinta finalista. Dopo Oriana Marzoli, che è stata la prima, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ad arrivare in finale è Nikita Pelizon. Nessuna sorpresa, perché la modella triestina è sempre stata una delle favorire e, anzi, sembrava strano non fosse già arrivata in finale. Si giocherà l’oportunità di diventare il settimo vincitore del reality show il salsa vip anche Edoardo Tavassi, lo scorso anno naufrago dell’Isola dei Famosi, che tornerà in televisione il 17 aprile, mentre al televoto, il cui esito sarà svelato nell’ultima puntata, Sono finiti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Puntata del GF Vip 7 ricca di colpi di scena. Lunedì 27 marzo è andato in onda un altro appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini e che si concluderà tra poco meno di due settimane con la vittoria di uno dei concorrenti rimasti in gara. Ieri è stata la volta della quinta finalista. Dopo Oriana Marzoli, che è stata la prima, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, adre in finale è Nikita Pelizon. Nessuna sorpresa, perché la modella triestina è sempre stata una delle favorire e, anzi, sembrava strano non fosse giàta in finale. Si giocherà l’oportunità di diventare il settimo vincitore del reality show il salsa vip anche Edoardo Tavassi, lo scorso anno naufrago dell’Isola dei Famosi, che tornerà in televisione il 17 aprile, mentre al televoto, il cui esito sarà svelato nell’ultima puntata,finiti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @leggoit: GF Vip, Alberto De Pisis in crisi dopo aver battuto al televoto Luca Onestini: «Mi sento male, sono pietrificato» https://t.co… - leggoit : GF Vip, Alberto De Pisis in crisi dopo aver battuto al televoto Luca Onestini: «Mi sento male, sono pietrificato» - Cronky23 : sono fottutamente pietrificato #GFvip #nikiters #thepisis #donnalisi #incorvassi #orianistas #oriele #denzzzers… - scadenteria : @divockiano fuori sono pietrificato e inorridito ma dentro sto ridendo un pazzo e tutto questo prima o poi sfocerà… - Mario61268271 : @RobertoVENDITTI @Mov5Stelle È confuso lei caro signore… ma molto in quella piazza ci sono edili cob cassetti fisca… -