Sonego-Cerundolo oggi in tv | ATP Miami 2023 | a che ora inizia | programma preciso | dove vederlo | streaming

(Di martedì 28 marzo 2023) Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo, non prima delle 01.00 italiane, Lorenzosarà nuovamente in campo per affrontare gli ottavi di finale del Masters1000 di. Sul Grandstand, il piemontese affronterà l’argentino Franciscoe le possibilità per andare avanti nel torneo ci sono.è reduce da una superba prestazione contro l’americano Frances Tiafoe. Una partita nella quale al servizio l’azzurro è stato impeccabile, non concedendo alcuna palla break al suo avversario. Nello stesso tempo, Lorenzo è stato abile a capitalizzare le chance che si è costruito, vincendo con pieno merito lo scontro con il più quotato statunitense. Ora la sfida contro l’argentino sarà una sorta di prova del nove, dal momento che in partenza l’azzurro non parte battuto e quindi il quadro psicologico è diverso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MAMMA MIA LORENZO! ???? Capolavoro nella notte dell'azzurro, che batte il n° 14 del mondo Tiafoe in due set! Agli ot… - c_appendino : ?? Sonego domina il match con Tiafoe e approda agli ottavi del #MiamiOpen dove sfiderà Cerundolo. Forza Lorenzo, tut… - WeAreTennisITA : UN SONEGO D'ANNATA ?? Lorenzo è tornato a giocare al suo meglio, battuto anche Tiafoe con una prestazione tanto conv… - apicella57 : RT @Eurosport_IT: MAMMA MIA LORENZO! ???? Capolavoro nella notte dell'azzurro, che batte il n° 14 del mondo Tiafoe in due set! Agli ottavi s… - apicella57 : RT @federtennis: ?? È #Sonego show al #MiamiOpen! In poco più di un’ora liquida la testa di serie n. 12 #Tiafoe 6-3 6-4: sono ottavi di fina… -

Gibertini, Ubitennis: Cosa fai quando ci sono sospensioni Cosa hai pensato stavolta: "Non ... Gibertini, Ubitennis: Ora gli ottavi con, lo conosci "Mi sono allenato con lui. Diciamo ...In caso di vittoria,tornerebbe in top 40 , guadagnando circa 20 posizioni. Perinvece cambia meno, dato che risalirebbe solamente una manciata di piazza, ma è comunque un'occasione ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo stanotte, tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo, come ultimo match sul Grandstand, non prima dell'01:00 . La ...

ATP Miami: Super Sonego! Strapazza Tiafoe e trova F. Cerundolo per sognare i quarti Ubitennis

Sul Grandstand, il piemontese affronterà l’argentino Francisco Cerundolo e le possibilità per andare avanti nel torneo ci sono. Sonego è reduce da una superba prestazione contro l’americano Frances ...(Sinner vs Rublev 1° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Sonego vs Cerundolo 5° match e inizio non prima delle 01.00 italiane del 29 marzo) 18.00 Tennis, WTA1000 Miami: quarti di finale – ...