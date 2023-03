Sondaggio televoto Grande Fratello vip 7 oggi: ecco chi vincerà il Gf vip (Di martedì 28 marzo 2023) Sondaggio televoto Grande Fratello vip 7 oggi. Siamo arrivati al rettilineo finale. Lunedì 3 aprile andrà in onda la finalissima della settima edizione del Gf vip. In finale ci sono già Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Saranno raggiunti da uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis che ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023)vip 7. Siamo arrivati al rettilineo finale. Lunedì 3 aprile andrà in onda la finalissima della settima edizione del Gf vip. In finale ci sono già Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Saranno raggiunti da uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis che ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReginaPH77 : @sandydew1991 Si ma non tutti salgono in room. Occorrevano dei big account a dare direttive. Ma alla fine pure guar… - JessicaeRosaria : RT @lareginaderoma: QUESTO È IL SONDAGGIO DI ORA....ANCORA SI VOTA FINCHÉ NON SI DICE STOP AL TELEVOTO...LI CAMBIERÀ TUTTO...TAVASSI O ALBE… - Laura06303485 : RT @lareginaderoma: QUESTO È IL SONDAGGIO DI ORA....ANCORA SI VOTA FINCHÉ NON SI DICE STOP AL TELEVOTO...LI CAMBIERÀ TUTTO...TAVASSI O ALBE… - Cicciop78750051 : @GFVIP_Official LUCA ELIMINATO. E' STATO FALSATO IL RISULTATO DEL SONDAGGIO SUL TELEVOTO DI #GFVIP?? Nikita 46%?? Luca 40%?? Alberto 14%? - Cicciop78750051 : @GrandeFratello LUCA ELIMINATO. E' STATO FALSATO IL RISULTATO DEL SONDAGGIO SUL TELEVOTO DI #GFVIP?? Nikita 46%?? Luca 40%?? Alberto 14%? -