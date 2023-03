Sondaggi elettorali Swg, il centrodestra è in calo, cresce l’opposizione (Di martedì 28 marzo 2023) Fratelli d’Italia e Lega perdono insieme l’1,2% in una settimana Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg si è ormai interrotta quella fase di aumento delle intenzioni di voto per il centrodestra che aveva caratterizzato il periodo successivo alle elezioni politiche. Era la classica luna di miele, che a distanza di sei mesi è ormai terminata. Fratelli d’Italia, infatti, è visto in calo del 0,7%, al 29,6%, mentre la Lega perde mezzo punto e scende all’8%. Forza Italia invece gode di un piccolo rialzo, di un decimale, ma con il suo 6,4% è molto al di sotto del livello dello scorso settembre. Insieme questi partiti sono al 44%. Se volessimo contare anche Noi Moderati, che Swg dà sotto l’1%, la coalizione al governo non raggiungerebbe il 45%, solo un punto in più rispetto alle ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 marzo 2023) Fratelli d’Italia e Lega perdono insieme l’1,2% in una settimana Secondo gli ultimidi Swg si è ormai interrotta quella fase di aumento delle intenzioni di voto per ilche aveva caratterizzato il periodo successivo alle elezioni politiche. Era la classica luna di miele, che a distanza di sei mesi è ormai terminata. Fratelli d’Italia, infatti, è visto indel 0,7%, al 29,6%, mentre la Lega perde mezzo punto e scende all’8%. Forza Italia invece gode di un piccolo rialzo, di un decimale, ma con il suo 6,4% è molto al di sotto del livello dello scorso settembre. Insieme questi partiti sono al 44%. Se volessimo contare anche Noi Moderati, che Swg dà sotto l’1%, la coalizione al governo non raggiungerebbe il 45%, solo un punto in più rispetto alle ...

