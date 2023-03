Sondaggi Demopolis: con Schlein il Pd ha quasi 2 milioni di voti in più (Di martedì 28 marzo 2023) Oltre 1 milione e 800 mila voti e 5 punti di consenso. Sono i numeri portati in dote da Elly Schlein al Pd una volta eletta segretaria del partito. A snocciolarli è una recente indagine condotta da Demopolis. Le intenzioni di voto registrate dall’istituto demoscopico confermano Fratelli d’Italia al 30% (+4 punti rispetto alle elezioni del 25 settembre), il Pd, come anticipato all’inizio, è salito al 20,2% (era al 15% a fine gennaio), le altre forze politiche sono date in flessione: Movimento 5 Stelle al 15%, Lega all’8,5%, Azione al 7,3%, Forza Italia al 6,6% e Sinistra-Verdi al 3%. Demopolis ha anche analizzato i flussi elettorali riguardanti i nuovi voti arrivati al Pd (prima dell’elezione di Schlein erano 4 milioni, ora sono 5 milioni e ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 marzo 2023) Oltre 1 milione e 800 milae 5 punti di consenso. Sono i numeri portati in dote da Ellyal Pd una volta eletta segretaria del partito. A snocciolarli è una recente indagine condotta da. Le intenzioni di voto registrate dall’istituto demoscopico confermano Fratelli d’Italia al 30% (+4 punti rispetto alle elezioni del 25 settembre), il Pd, come anticipato all’inizio, è salito al 20,2% (era al 15% a fine gennaio), le altre forze politiche sono date in flessione: Movimento 5 Stelle al 15%, Lega all’8,5%, Azione al 7,3%, Forza Italia al 6,6% e Sinistra-Verdi al 3%.ha anche analizzato i flussi elettorali riguardanti i nuoviarrivati al Pd (prima dell’elezione dierano 4, ora sono 5e ...

