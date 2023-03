Solo negli ultimi cinque giorni, il Viminale ha registrato oltre 6.500 sbarchi di migranti (Di martedì 28 marzo 2023) Dall’inizio dell’anno, in tre mesi, sono arrivati sulle coste italiane quasi 27mila migranti. Solo negli ultimi cinque giorni, gli sbarchi hanno superato quota 6.500. Lo scorso anno, il 2022, si era raggiunto un numero simile da gennaio a marzo. I numeri del Viminale allarmano le regioni del Sud Italia. «La Calabria e la Sicilia rischiano di essere travolte», ha detto Roberto Occhiuto, governatore della Calabria di Forza Italia, che negli ultimi quattro giorni ha dovuto registrare ben 1.500 arrivi Solo a Roccella Ionica, il porto della Locride diventato il nuovo approdo scelto dai trafficanti. L’hotspot di Lampedusa rimane vicino al collasso: ieri erano ancora 1.541 gli ospiti a fronte ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 marzo 2023) Dall’inizio dell’anno, in tre mesi, sono arrivati sulle coste italiane quasi 27mila, glihanno superato quota 6.500. Lo scorso anno, il 2022, si era raggiunto un numero simile da gennaio a marzo. I numeri delallarmano le regioni del Sud Italia. «La Calabria e la Sicilia rischiano di essere travolte», ha detto Roberto Occhiuto, governatore della Calabria di Forza Italia, chequattroha dovuto registrare ben 1.500 arrivia Roccella Ionica, il porto della Locride diventato il nuovo approdo scelto dai trafficanti. L’hotspot di Lampedusa rimane vicino al collasso: ieri erano ancora 1.541 gli ospiti a fronte ...

