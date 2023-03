Solo il Napoli non ha risentito della pausa Mondiale (Repubblica) (Di martedì 28 marzo 2023) Quasi tutti i club europei hanno subito le conseguenze della pausa per il Mondiale del Qatar, tranne il Napoli. La Repubblica dedica un approfondimento alla questione. “Il calendario stravolto dalla Coppa giocata in autunno ha avuto conseguenze sul passo di molti club europei. Solo il Napoli non ha risentito della pausa”. Dall’analisi viene escluso il Psg, per evidente squilibrio economico e di conseguenza tecnico rispetto agli altri club di Ligue 1, ma negli altri campionati europei il verdetto è più o meno lo stesso. “Negli altri tornei, invece, i campioni in carica arrancano: Milan e Real Madrid lo scudetto se lo scuciranno e la conferma di vincitori seriali come Manchester City e Bayern Monaco è a rischio, visto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) Quasi tutti i club europei hanno subito le conseguenzeper ildel Qatar, tranne il. Ladedica un approfondimento alla questione. “Il calendario stravolto dalla Coppa giocata in autunno ha avuto conseguenze sul passo di molti club europei.ilnon ha”. Dall’analisi viene escluso il Psg, per evidente squilibrio economico e di conseguenza tecnico rispetto agli altri club di Ligue 1, ma negli altri campionati europei il verdetto è più o meno lo stesso. “Negli altri tornei, invece, i campioni in carica arrancano: Milan e Real Madrid lo scudetto se lo scuciranno e la conferma di vincitori seriali come Manchester City e Bayern Monaco è a rischio, visto ...

