Sollevamento pesi | Mondiali Youth 2023 | Greta De Riso bronzo di slancio | vince Amanova

(Di martedì 28 marzo 2023) Arriva un’ottima notizia dall’Albania, Paese che sta ospitando in questi giorni i CampionatidiDeha infatti conquistato la medaglia didinella categoria fino ai -59 kg, stabilendo un nuovo record italiano e centrando la quinta piazza nel totale. Una buona gara quella dell’azzurrina che, dopo aver sollevato la misura di 80 kg nello strappo al primo tentativo, ha ben figurato nel secondo segmento, tirando su sempre alla prima prova 101 kg per un totale di 181 kg. A salire sul gradino più alto del podio è stata la turkmena Medine, abile a imporsi sia nello strappo che nelloalzando rispettivamente 90 kg e 109 kg per un ...