Soffoca mentre mangia la pizza insieme ai genitori: muore un giovane di 27 anni (Di martedì 28 marzo 2023) Un dramma inconcepibile, indicibile e difficile da considerare, soprattutto per la dinamica che ha condotto alla morte del giovane ragazzo, di recente: stava mangiando la sua pizza, quando all'improvviso il boccone deve essergli andato di traverso. Il giovane ragazzo, di soli 27 anni, è morto Soffocato subito dopo senza scampo. muore dopo un'operazione alla tiroide al Sant'Andrea, l'azienda ospedaliera apre un'inchiesta 27enne muore mangiando una pizza insieme ai genitori Una tragedia che non ha mancato di lasciare tutti con un profondo senso di afflizione, soprattutto per la volatilità della vita stessa. Il dramma si verificato, precisamente, nella serata di ieri, lunedì 27 marzo ...

