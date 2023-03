SOCIAL CALCIO – Maignan si prende la Francia e i tifosi del Milan se lo coccolano

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 marzo 2023) Dopo l’ottima prestazione di ieri sera Mikesi è preso anche la nazionale francese: e irossoneri si godono il loro portiere Con una ottima prestazione con la maglia della, condita da una splendida parata sulla punizione di Collins, Mikesi è confermato come uno dei portieri più forti in circolazione. Suiscatenati idel, che si godono l’estremo difensore e in molti non possono che fare un paragone con l’ex dei rossoneri, Donnarumma. Infinitamente.Meravigliosamente.Clamorosamente GRAZIE.A tutti quanti.Per diversi motivi.#Maldini #Massara #Donnarumma #pic.twitter.com/N7MHyNOea8—memories (@Memories) March 27, 2023 «Infinitamente. ...