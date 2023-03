Sinner-Ruusuvuori, ATP Miami 2023: a che ora inizia, programma, tv, streaming (Di martedì 28 marzo 2023) Jannik Sinner affronterà Emil Ruusuvuori nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L’appuntamento è per mercoledì 29 marzo, non prima delle ore 21.00 italiane (secondo match a partire dalle ore 19.00, dopo Cirstea-Sabalenka). Il tennista italiano, capace di surclassare il russo Andrey Rublev, se la dovrà vedere contro il solido finlandese, che ha avuto la meglio su Botic van de Zandschulp in un incontro decisamente intenso e altalenante. L’altoatesino partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il rognoso nordico, rivale molto temibile e da prendere con le pinze. Ci sono comunque tutte le carte in regola per puntare alla semifinale, con Carlos Alcaraz all’orizzonte. Jannik Sinner, attuale numero 11 del ranking ATP, incrocerà il numero 54 al mondo. Il 21enne ha vinto tutti i quattro precedenti ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Jannikaffronterà Emilnei quarti di finale del Masters 1000 di. L’appuntamento è per mercoledì 29 marzo, non prima delle ore 21.00 italiane (secondo match a partire dalle ore 19.00, dopo Cirstea-Sabalenka). Il tennista italiano, capace di surclassare il russo Andrey Rublev, se la dovrà vedere contro il solido finlandese, che ha avuto la meglio su Botic van de Zandschulp in un incontro decisamente intenso e altalenante. L’altoatesino partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il rognoso nordico, rivale molto temibile e da prendere con le pinze. Ci sono comunque tutte le carte in regola per puntare alla semifinale, con Carlos Alcaraz all’orizzonte. Jannik, attuale numero 11 del ranking ATP, incrocerà il numero 54 al mondo. Il 21enne ha vinto tutti i quattro precedenti ...

