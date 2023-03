Sinner-Rublev oggi in tv, ATP Miami 2023: a che ora inizia, programma preciso, dove vederlo, streaming (Di martedì 28 marzo 2023) oggi, martedì 28 marzo, Jannik Sinner giocherà gli ottavi di finale del Masters1000 di Miami e affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie n.6 del torneo della Florida. L’azzurro, reduce dalla convincente vittoria contro il bulgaro Grigor Dimitrov, vuole conquistare l’accesso ai quarti di finale e per farlo dovrà superare un ostacolo non certo agevole. Il russo sta giocando molto bene a Miami, come la netta affermazione per 6-1 6-2 contro il serbo Miomir Kecmanovic nel terzo round sta a certificare. Grande potenza nei colpi di Rublev, specie con il dritto, che non pochi problemi potrebbe creare a Sinner. L’azzurro dovrà, in primis, avere un rendimento al servizio migliore di quello messo in mostra fino a questo momento e, logicamente, è chiamato a una prestazione ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023), martedì 28 marzo, Jannikgiocherà gli ottavi di finale del Masters1000 die affronterà il russo Andrey, testa di serie n.6 del torneo della Florida. L’azzurro, reduce dalla convincente vittoria contro il bulgaro Grigor Dimitrov, vuole conquistare l’accesso ai quarti di finale e per farlo dovrà superare un ostacolo non certo agevole. Il russo sta giocando molto bene a, come la netta affermazione per 6-1 6-2 contro il serbo Miomir Kecmanovic nel terzo round sta a certificare. Grande potenza nei colpi di, specie con il dritto, che non pochi problemi potrebbe creare a. L’azzurro dovrà, in primis, avere un rendimento al servizio migliore di quello messo in mostra fino a questo momento e, logicamente, è chiamato a una prestazione ...

