Sinner-Rublev: al Miami Open un ottavo di finale senza compromessi (Di martedì 28 marzo 2023) Tutto secondo i piani al Miami Open (cemento outdoor), secondo Masters 1000 della stagione. A giocarsi l'ultimo dei quattro ottavi di finale della parte alta di tabellone saranno Jannik Sinner e Andrey Rublev. Entrambi hanno iniziato la loro avventura direttamente dal secondo turno essendosi presentati ad inizio settimana da teste di serie. Tutti e due, inoltre, devono ancora perdere un set. L'altoatesino ha dato seguito alla semifinale conquistata ad Indian Wells domando il serbo Laslo Djere e il bulgaro Grigor Dimitrov. Il russo, invece, ha rischiato qualcosa contro il padrone di casa J.J. Wolf prima di lasciare la miseria di tre giochi al forte serbo Miomir Kecmanovic. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2) ma cela al suo interno un dato curioso. Il moscovita, ...

