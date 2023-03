Sinner oggi in tv, orario e dove vedere il match contro Rublev al Miami Open - Sport - Tennis (Di martedì 28 marzo 2023) L'altoatesino sfida il russo agli ottavi di finale del Masters 1000. Tutto quello che c'è da sapere sulla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) L'altoatesino sfida il russo agli ottavi di finale del Masters 1000. Tutto quello che c'è da sapere sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloangeloRF : Italiani in campo oggi martedì 28 marzo: Sinner, Sonego e Trevisan sognano a Miami, a che ora e dove vederli… - SalvatoreSodan1 : RT @Ubitennis: Italiani in campo oggi martedì 28 marzo: Sinner, Sonego e Trevisan sognano a Miami, a che ora e dove vederli - Ubitennis : Italiani in campo oggi martedì 28 marzo: Sinner, Sonego e Trevisan sognano a Miami, a che ora e dove vederli - News24Tennis : Tutti i risultati dell'Atp #Miami 1000, sedicesimi di finale. Oggi partono gli ottavi di finale con il nostro Janni… - TelDiTen : @alevilla1978 @Sinnerista Se Sinner perde oggi gli basta anche la semifinale. -