Sinner | ' Contro Rublev la mia partita migliore a Miami'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : MAMMA CHE SINNER ?? Prestazione clamorosa di Jannik, che fa sembrare Rublev il numero 100 ATP. Il russo è stato trav… - WeAreTennisITA : OTTAVI DI FINALE ? Una prestazione convincente di Jannik vale la vittoria contro un buon Dimitrov, che era in vanta… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner torna in campo domani a Miami non prima delle ore 21:00 contro Emil #Ruusuvuori #MiamiOpen - sinneristi1 : RT @alevilla1978: Mai capito questi qua cosa si fumano... Statistiche completamente a caso, si tratta della dodicesima vittoria contro top… - mamuam : RT @WeAreTennisITA: MAMMA CHE SINNER ?? Prestazione clamorosa di Jannik, che fa sembrare Rublev il numero 100 ATP. Il russo è stato travolto… -

Parola di Jannik, che ha completato la 19ma vittoria in 23 partite giocate quest'anno e raggiunto i quarti di finale al Miami Open. Senza storia il matchAndrey Rublev, numero 7 del ...Ruusuvuori a Miami Già si pregusta una nuova semifinale Masters 1000 dopo quella Indian Wells perché il finlandese Ruusuvuori che ha piegato in rimonta l'olandese sprecone van de ...Il 35enne di Arma di Taggia, oltre al titolo del 2019 vinto in finaleDusan Lajovic, vanta ... figurano anche altri tre italiani: Jannik, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Insieme a ...

Sinner oggi in tv, orario e dove vedere il match contro Rublev al Miami Open - Sport - Tennis QUOTIDIANO NAZIONALE

Parola di Jannik Sinner, che ha completato la 19ma vittoria in 23 partite giocate quest'anno e raggiunto i quarti di finale al Miami Open. Senza storia il match contro Andrey Rublev, numero 7 del ...Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del Miami Open 2023 per quanto riguarda mercoledì 29 marzo, giornata in cui torna in campo Jannik Sinner per i quarti di finale contro Ruusuvuori. La ...