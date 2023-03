Sinner batte Rublev e vola ai quarti di Atp Miami (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Jannik Sinner vola ai quarti di finale a Miami. In un'ora e 11 minuti di gioco l'azzurro ha liquidato in due facili set, 6/2-6/4 il russo Andrej Rublev, numero 7 del mondo, sfoderando un servizio vario ed efficace, 28 vincenti e solo otto errori gratuiti. È la sua terza vittoria della stagione contro un top ten, e nei confronti diretti con Rublev la terza vittoria contro due sconfitte. Nei quarti Sinner incontrerà domani il vincente della sfida odierna tra Van de Zandschulp e Ruusuvuori. Leggi su agi (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Jannikaidi finale a. In un'ora e 11 minuti di gioco l'azzurro ha liquidato in due facili set, 6/2-6/4 il russo Andrej, numero 7 del mondo, sfoderando un servizio vario ed efficace, 28 vincenti e solo otto errori gratuiti. È la sua terza vittoria della stagione contro un top ten, e nei confronti diretti conla terza vittoria contro due sconfitte. Neiincontrerà domani il vincente della sfida odierna tra Van de Zandschulp e Ruusuvuori.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ESORDIO A MIAMI: ???? Sinner batte Djere in due set e accede al terzo turno dove affronterà il vincente tra Struff e… - scommesse_it : Medvedev in finale a Miami: ora attende il vincitore di Sinner-Alcaraz - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Medvedev in finale a Miami: ora attende il vincitore di Sinner-Alcaraz #miamiopen - Gazzetta_it : Medvedev in finale a Miami: ora attende il vincitore di Sinner-Alcaraz #miamiopen - Guisaltato : Non succede ma se succede che Sinner batte Alcaraz mi faccio denunciare da Bertolucci -