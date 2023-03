Sinner batte in scioltezza Rublev ed è ai quarti dell’Atp di Miami

(Di martedì 28 marzo 2023) JannikinAndrey6-2, 6-4 e accede per la terza volta aidi finaledi. Il tennista altoatesino supera il russo con una prestazione aggressiva che lo riporta in corsa per le Atp Finals dove sale al quinto posto nella race (anche se è ancora molto presto). L’accesso tra i migliori otto gli fa guadagnare anche due posizioni nel ranking, dove spera a fine stagione di tornare nella top ten.dopo la vittoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato sulla maggior aggressività messa in campo e dei suoi miglioramenti. «Provo tutti i giorni a fare del mio meglio.non è mai un avversario semplice, serve bene ed è aggressivo. Oggi il mio livello è stato ottimo, mi sono ...

MIAMI (STATI UNITI) - Jannik si qualifica per i quarti di finale nel "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari. Nei quarti incontrerà domani il vincente della sfida odierna tra Van de Zandschulp e Ruusuvuori.

AGI - Jannik Sinner vola ai quarti di finale a Miami. In un'ora e 11 minuti di gioco l'azzurro ha liquidato in due facili set, 6/2-6/4 il russo Andrej Rublev, numero 7 del mondo, sfoderando un servizio