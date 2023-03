Sindaci al Viminale | la sicurezza va garantita anche all' esterno delle stazioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovBorrelli : RT @Viminale: Nuovo vertice del ministro #Piantedosi con i sindaci e i prefetti di #Roma, #Milano e #Napoli. 14,8 milioni di euro assegnat… - FalcionelliFede : RT @Viminale: Nuovo vertice del ministro #Piantedosi con i sindaci e i prefetti di #Roma, #Milano e #Napoli. 14,8 milioni di euro assegnat… - BonsuFifi : RT @Viminale: Nuovo vertice del ministro #Piantedosi con i sindaci e i prefetti di #Roma, #Milano e #Napoli. 14,8 milioni di euro assegnat… - Viminale : Nuovo vertice del ministro #Piantedosi con i sindaci e i prefetti di #Roma, #Milano e #Napoli. 14,8 milioni di eur… - paolasegurini : RT @glfelicetti: Ministri @GPichetto @FrancescoLollo1 @regioni_it @Viminale #Prefetti @comuni_anci #Sindaci già 25.000 le firme per non att… -

Con questo spirito questa sera i sindaci di Roma Roberto Gualtieri, di Milano Beppe Sala e di Napoli Gaetano Manfredi si sono seduti virtualmente al tavolo con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Sindaci al Viminale, la sicurezza va garantita anche all'esterno delle ... Il Sole 24 ORE

Il Viminale ha assegnato 14,8 milioni di euro a Roma, Milano e Napoli per la tutela della sicurezza. Il ministro Piantedosi ha incontrato ieri sera, in videoconferenza, i sindaci, i prefetti e i ...Il titolare del Viminale ha ringraziato per lo sforzo corale messo in ... eventuale proposte normative dei sindaci per rafforzare gli strumenti per la tutela della sicurezza urbana.