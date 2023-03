Simeone | la moglie sempre più pazza di Napoli | “Sembrava di essere a casa”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 28 marzo 2023) Giulia Coppini,di Giovanni, da quando è arrivata aha subito mostrato un legame particolare con la città partenopea. Anche l’attaccante azzurro si è ambientato alla grande e con le prestazioni, la dedizione e la tantissima grinta che mette in campo è riuscito a riconquistare la convocazione in nazionale Argentina. La nazionale campione del mondo ha giocato il 24 marzo alle 00:30 italiane battendo per 2-0 la formazione di Panama. Tra gli spettatori a supportare l’Albiceleste c’era anche ladyche con un post Instagram ha manifestato tutta la sua emozione ricollegandosi indirettamente anche aconvocato: la gioia della“Ero dall’altra parte del mondo madi...