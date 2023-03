Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano (Di martedì 28 marzo 2023) L’ex premier Silvio Berlusconi si trova ricoverato da lunedì 27 marzo all’ospedale San Raffaele di Milano. Il Cavaliere, 86 anni, avrebbe accusato dei dolori nella giornata di lunedì, ma è entrato in modo autonomo in ospedale. Il leader di Forza Italia dovrebbe essere dimesso già nella mattinata di mercoledì. Silvio Berlusconi era stato ricoverato l’ultima volta al San Raffaele poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica. In quell’occasione a causarne l’ospedalizzazione era stata un’infezione alle vie urinarie. Un’infezione che era stata pesante, tanto da rendere necessaria l’applicazione di terapie massicce. Il fondatore di Forza Italia è stato ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 marzo 2023) L’ex premiersi trovada lunedì 27 marzoSandi. Il Cavaliere, 86 anni, avrebbe accusato dei dolori nella giornata di lunedì, ma è entrato in modo autonomo in ospedale. Il leader di Forza Italia dovrebbe essere dimesso già nella mattinata di mercoledì.era statol’ultima volta al Sanpoco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica. In quell’occasione a causarne l’ospedalizzazione era stata un’infezione alle vie urinarie. Un’infezione che era stata pesante, tanto da rendere necessaria l’applicazione di terapie massicce. Il fondatore di Forza Italia è stato ...

