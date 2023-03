Silicon Valley crac. Il Senato Usa apre l’indagine (Di martedì 28 marzo 2023) Si accendono ufficialmente le luci del Congresso americano sul crack della Silicon Valley Bank e di First Republic (ma anche di Signature Bank). Dopo aver messo in sicurezza i depositi dell’istituto californiano crollato sotto i colpi dei tassi e pilotato l’acquisizione dei restanti asset da parte della First Citizens Bank, ora il parlamento statunitense vuole vederci chiaro sul collasso della banca nata per finanziare le startup della Silicon Valley. In queste ore, infatti, sono cominciate le audizioni presso il Senato dei principali rappresentanti delle autorità di vigilanza e regolamentazione europee. In prima linea c’è la Commissione banche, guidata dal presidente (democratico) Sherrod Brown, impegnata ad ascoltare, tra gli altri, il numero uno della Federal Deposit Insurance ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) Si accendono ufficialmente le luci del Congresso americano sulk dellaBank e di First Republic (ma anche di Signature Bank). Dopo aver messo in sicurezza i depositi dell’istituto californiano crollato sotto i colpi dei tassi e pilotato l’acquisizione dei restanti asset da parte della First Citizens Bank, ora il parlamento statunitense vuole vederci chiaro sul collasso della banca nata per finanziare le startup della. In queste ore, infatti, sono cominciate le audizioni presso ildei principali rappresentanti delle autorità di vigilanza e regolamentazione europee. In prima linea c’è la Commissione banche, guidata dal presidente (democratico) Sherrod Brown, impegnata ad ascoltare, tra gli altri, il numero uno della Federal Deposit Insurance ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Si tratta di un’affermazione completamente priva di senso. Come noto infatti, nel caso svizzero Credit Suisse è sta… - TCommodity : Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse: da come i policymakers hanno gestito queste tre crisi emerge in… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Il punto sulle banche europee post terremoti Silicon Valley Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank. Più crisi di fiducia che di… - Cryptoland_ita : ?? A poco più di due settimane dal crack, si chiude il salvataggio lampo di Silicon Valley Bank, il secondo per dim… - alex_antony17 : RT @LaVeritaWeb: First Citizens acquisirà gran parte delle attività della fallita Svb. Salta il presidente saudita che aveva fatto crollare… -