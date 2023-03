“Siete in finale!”. GF Vip 7, clamoroso colpo di scena: Alfonso Signorini stravolge tutto (Di martedì 28 marzo 2023) GF Vip 7, puntata a tinte fortissime quella di ieri sera con scaletta cancellate e la sorpresa del doppio finalista. Prima dei nomi dei due finalisti ad incendiare il pubblico ci aveva pensato Antonella Fiordelisi che aveva parlato del suo rapporto con i genitori. Antonella Fiordelisi ha chiarito la sua posizione dopo la lettera dei suoi genitori a Pier Silvio Berlusconi e al GF Vip. L’ex concorrente ha spiegato di aver “preso le distanze dalla sua famiglia”, spera di poter presto chiarire con loro”. “Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”. Tantissimi i commenti piovuti in rete, pochissimi in confronto a quanto successo dopo. Leggi anche: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) GF Vip 7, puntata a tinte fortissime quella di ieri sera con scaletta cancellate e la sorpresa del doppio finalista. Prima dei nomi dei due finalisti ad incendiare il pubblico ci aveva pensato Antonella Fiordelisi che aveva parlato del suo rapporto con i genitori. Antonella Fiordelisi ha chiarito la sua posizione dopo la lettera dei suoi genitori a Pier Silvio Berlusconi e al GF Vip. L’ex concorrente ha spiegato di aver “preso le distanze dalla sua famiglia”, spera di poter presto chiarire con loro”. “Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”. Tantissimi i commenti piovuti in rete, pochissimi in confronto a quanto successo dopo. Leggi anche: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita scrive un biglietto per i Nikiters: “Grazie Nikiters siete unici!”????? Che persona meravigliosa… Ci mancan… - Eurosport_IT : Emozionanti e commoventi nel finale. Noi abbiamo i brividi per questo lungo di Sara Conti e Niccolò Macii che vale… - GrandeFratello : #GFVIP torna DOMANI con un nuovo carico di emozioni: siete già pronti a scoprire chi si aggiudicherà il terzo posto… - Fabrizi82087430 : RT @Loredan55129174: @GrandeFratello La cattiveria di questi ultimi vip è incommentabile...non gioire per NIKITA ne prima per i suoi genito… - Rosy35175660 : RT @vivailtrashhh: Nikita scrive un biglietto per i Nikiters: “Grazie Nikiters siete unici!”????? Che persona meravigliosa… Ci mancano sol… -