Sieropositivo infettò la compagna, condannato a 8 anni (Di martedì 28 marzo 2023) Non ha mai confessato alla fidanzata di essere affetto da Hiv e l'ha contagiata. Per questo, con l'accusa di lesioni personali gravissime, un 52enne cremonese è stato condannato questa mattina in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Non ha mai confessato alla fidanzata di essere affetto da Hiv e l'ha contagiata. Per questo, con l'accusa di lesioni personali gravissime, un 52enne cremonese è statoquesta mattina in ...

