Si alza il sipario sulla Fiera dei Territori

(Di martedì 28 marzo 2023) Per la gioia dei tanti appassionati di turismo slow, outdoor e active, da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile alladi Bergamo si riaccendono i riflettoridei, evento internazionale tra i più attesi del calendario Promoberg. Le tre giornate dedicate al grande pubblico sono precedute e integrate (giovedì 30 solo online, venerdì 31 in un’area specifica) da Agri Travel e Slow Travel Expo, formula B2B riservata agli operatori. Per facilitare i visitatori, famiglie in testa, anche l’ottava edizione regala l’ingresso gratuito. Alla cerimonia di inaugurazione, in programma venerdì 30 marzo alle ore 15, oltre alle numerose autorità previste, interverrà da par suo anche Vittorio Brumotti, campione del mondo di Bike Trial e amato inviato della trasmissione televisiva Striscia la notizia di Canale ...