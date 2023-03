Shakira avrebbe un nuovo amore ma prima avrebbe avuto una rissa con l’ex suocera (Di martedì 28 marzo 2023) Shakira, dopo la dolorosa e rancorosa separazione da Gerard Piqué, avrebbe ritrovato l’amore. Si tratterebbe di un uomo conosciuto a Miami quattro mesi fa, dunque prima dell’uscita della revenge song Bzrp Music Sessions con cui ha asfaltato l’ex compagno e la sua nuova baby-fidanzata (in realtà longeva amante) Clara Chia Marti con frasi al vetriolo come la celeberrima “hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio”. L’identità del presunto nuovo amore di Shakira è ancora avvolta nel mistero, ma secondo i tabloid proprio per lui la popstar avrebbe velocizzato le pratiche per il suo trasferimento negli Stati Uniti. Senza attendere, come deciso di un primo momento, la fine ... Leggi su tpi (Di martedì 28 marzo 2023), dopo la dolorosa e rancorosa separazione da Gerard Piqué,ritrovato l’. Si tratterebbe di un uomo conosciuto a Miami quattro mesi fa, dunquedell’uscita della revenge song Bzrp Music Sessions con cui ha asfaltatocompagno e la sua nuova baby-fidanzata (in realtà longeva amante) Clara Chia Marti con frasi al vetriolo come la celeberrima “hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio”. L’identità del presuntodiè ancora avvolta nel mistero, ma secondo i tabloid proprio per lui la popstarvelocizzato le pratiche per il suo trasferimento negli Stati Uniti. Senza attendere, come deciso di un primo momento, la fine ...

