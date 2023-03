'Settimana di azione contro il razzismo', Amref protagonista di 4 eventi contro l'afrofobia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo, anche quest'anno Unar ha promosso la 'Settimana di azione contro il razzismo'. Nel corso della Settimana Amref Italia è stata promotrice di 4 incontri nell'ambito del progetto Get Under My Skin! (Torino, Verona, Napoli e Reggio Emilia) dedicati alla diffusione di un'informazione corretta e accurata dell'Africa e degli afrodiscendenti per contrastare contestatissima riforma della giustizia promossa dal premier Benjamin Netanyahu . morto oggi all'età di 84 anni Il progetto, in partenariato con l'Associazione Le Réseau, mira a divulgare in modo innovativo informazioni corrette sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale per l'elimindelle discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo, anche quest'anno Unar ha promosso la 'diil'. Nel corso dellaItalia è stata promotrice di 4 incontri nell'ambito del progetto Get Under My Skin! (Torino, Verona, Napoli e Reggio Emilia) dedicati alla diffusione di un'informcorretta e accurata dell'Africa e degli afrodiscendenti per contrastare contestatissima riforma della giustizia promossa dal premier Benjamin Netanyahu . morto oggi all'età di 84 anni Il progetto, in partenariato con l'AssociLe Réseau, mira a divulgare in modo innovativo informazioni corrette sul ...

