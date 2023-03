‘Settimana di azione contro il razzismo’, Amref protagonista di 4 eventi contro l’afrofobia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo, anche quest’anno Unar ha promosso la ‘Settimana di azione contro il razzismo’. Nel corso della settimana Amref Italia è stata promotrice di 4 incontri nell’ambito del progetto Get Under My Skin! (Torino, Verona, Napoli e Reggio Emilia) dedicati alla diffusione di un’informazione corretta e accurata dell’Africa e degli afrodiscendenti per contrastare razzismo anti-nero e afrofobia. Amref protagonista di 4 eventi contro l’afrofobia a Torino, Verona, Napoli e Reggio Emilia (PHOTOGALLERY) Il progetto, in partenariato con ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale per l’elimindelle discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo, anche quest’anno Unar ha promosso ladiil. Nel corso della settimanaItalia è stata promotrice di 4 incontri nell’ambito del progetto Get Under My Skin! (Torino, Verona, Napoli e Reggio Emilia) dedicati alla diffusione di un’informcorretta e accurata dell’Africa e degli afrodiscendenti per contrastare razzismo anti-nero e afrofobia.di 4a Torino, Verona, Napoli e Reggio Emilia (PHOTOGALLERY) Il progetto, in partenariato con ...

