(Di martedì 28 marzo 2023) MILANO – Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con il brano “Cause Perse”,è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Francesco Fredella, Francesco Taranto e Gianni Simioli. Durante “Protagonisti”,ha raccontato la sua avventura alla 73ª edizione di Sanremo, l’EP “Cause Perse” (Carosello Records), e i progetti futuri. L’ESORDIO AL FESTIVAL DI SANREMO Dopo aver vinto Sanremo Giovani con la canzone “Sottoterra”,ha ottenuto un posto tra i Big in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato “Cause Perse”. Il brano, scritto interamente da, è prodotto dal fratello gemello Jiz, che lo ha anche accompagnato sul palco dell’Ariston. «Il Festival di Sanremo è stato un vortice, sono felice di essere tornato in studio e alla mia vita d’artista. Sono molto contento di come sta andando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Sethu a Rtl 102.5: «Sto creando nuova musica. Ci faremo sentire prima dell’estate» - rtl1025 : ???? Oggi è venuto a trovarci #Sethu per raccontarci della sua esperienza sanremese, del suo ultimo EP e dei progetti… - rtl1025 : ????? Dopo l’esordio al Festival di #Sanremo con il brano #CausePerse, #Sethu è stato ospite di RTL 102.5: 'Sto crea… - Agenparl : Sethu a RTL 102.5: «Sto creando nuova musica. Ci faremo sentire prima dell’estate» - - rtl1025 : #Sethu è una promessa! ???? #SethuRTL1025 In diretta qui ?? -

... Matteo Salvini, intervistato a Non Stop News su102.5. Sanremo 2023, la seconda serata. Questa ... Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà, gIANMARIA, Olly, LDA, Will, Anna Oxa, Shari,. ......SPERO SCELGA UN BEL FILM" Il leader della Lega Matteo Salvini ha polemizzato sul Festival a102. ORDINE DI USCITA DEI CANTANTI IN GARA Sul palco si alterneranno: Will, Modà,, Articolo 31, ...I cantati scelti per Sanremo Giovani sono: Will, gIANMARIA, Olly, i Colla Zio,e Shari. Tra i ... Vi fa ritorno dopo dodici anni, nel 2008, a102.5, dove ha lavorato fino al 2017. Il debutto ...

Sethu a RTL 102.5: «Sto creando nuova musica. Ci faremo sentire prima dell’estate» RTL 102.5

MILANO – Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con il brano “Cause Perse”, Sethu è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Francesco Fredella, Francesco Taranto e Gianni Simioli. Durante ...