«Servire quelle mamme con i figli che mi ricordavano i miei mi ha fatto venire gli occhi lucidi»

(Di martedì 28 marzo 2023) «Un incontro speciale che continuerà altre volte in incognito». Così Caterina Balivo racconta su Instagram la sua esperienza da “Volontaria all’opera per un giorno” all’Opera San Francesco di Milano. Dove con il grembiule rosso si è messa dietro il self-service a distribuire pasti agli ospiti che ogni giorno frequentano la storica mensa. Un’esperienza che la conduttrice ha condiviso sui social, invitando a fare del bene e a conoscere Opera San Francesco. Caterina Balivo. (Isabella Balena) Leggi anche › Caterina Balivo, con “Chi vuole sposare mia mamma e mio papà?”, va alla ricerca dell’anima gemella Opera San Francesco a Milano È un punto di riferimento per i poveri di Milano dal 1959. Uomini, donne e famiglie, italiani e stranieri, possono contare sui servizi mensa, docce e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stai_laggando : @LucioEnBolivia @kkzoel Quelle isole hanno deciso di servire un determinato tipo di cliente e quindi quel cliente s… - Selene6333 : RT @ComeUnaCarezza: Si comincia a fare a meno delle cose che ti piacciono, poi di quelle che ti potrebbero servire, con il tempo fai a meno… - capitolo2023 : RT @ComeUnaCarezza: Si comincia a fare a meno delle cose che ti piacciono, poi di quelle che ti potrebbero servire, con il tempo fai a meno… - ComeUnaCarezza : Si comincia a fare a meno delle cose che ti piacciono, poi di quelle che ti potrebbero servire, con il tempo fai a… -

... che fanno non soltanto la storia della televisione, ma le cose che dovrebberoper fare la ... ' Lui era ben consapevole che distorie lui non era il protagonista. Non è da tutti, anzi ...Ma Francesco Totti s'impossessò dipoche righe su giornali per cominciare a scrivere pagine ... la potenza, la classe, la capacità die assist e - alla fine - anche l'abilità del ...... perché almeno questo Pechenoha lo ammette: tutteche lavorano come madri surrogate lo fanno ...è scomparsa come destinazione principale per i contratti di maternità surrogata peril ...