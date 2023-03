Serie C, Piacenza: squalificato il capitano Cesarini, salterà il derby decisivo con la Triestina (Di martedì 28 marzo 2023) Piove sul bagnato per il Piacenza. Il club biancorosso, dopo l’ultimo pareggio in casa col Novara che sa di incubo retrocessione in D sempre più vicino, perderà per un turno anche il capitano Alessandro Cesarini. Il giocatore del Piacenza paga una condotta omissiva ai tempi della partita contro la Pro Sesto. La sentenza della Federazione spiega, infatti, i motivi per cui Cesarini è stato squalificato. Relativamente alla partita contro la Pro Sesto, in qualità di capitano Cesarini avrebbe dovuto impedire il colloquio fra giocatori e tifosi che poi intimidirono tutta la rosa del Piacenza. Per questo comportamento omissivo la Federazione ha deciso di fermare il giocatore del Piacenza e di privare la squadra, dunque, ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Piove sul bagnato per il. Il club biancorosso, dopo l’ultimo pareggio in casa col Novara che sa di incubo retrocessione in D sempre più vicino, perderà per un turno anche ilAlessandro. Il giocatore delpaga una condotta omissiva ai tempi della partita contro la Pro Sesto. La sentenza della Federazione spiega, infatti, i motivi per cuiè stato. Relativamente alla partita contro la Pro Sesto, in qualità diavrebbe dovuto impedire il colloquio fra giocatori e tifosi che poi intimidirono tutta la rosa del. Per questo comportamento omissivo la Federazione ha deciso di fermare il giocatore dele di privare la squadra, dunque, ...

