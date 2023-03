Serie C, incubo Reggiana: buttato tutto il vantaggio, aumenta il rischio di un Modena bis (Di martedì 28 marzo 2023) Un anno fa la Reggiana veniva superata in extremis dal Modena dopo una stagione trascorsa quasi interamente in testa al campionato. Una beffa... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Un anno fa laveniva superata in extremis daldopo una stagione trascorsa quasi interamente in testa al campionato. Una beffa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Serie C, incubo Reggiana: buttato tutto il vantaggio, aumenta il rischio di un Modena bis - ILOVEPACALCIO : Tuttosport: 'Serie B, incubo retrocessione. La crisi delle grandi' - Ilovepalermocalcio - Maicuntent1986 : @Pirichello Assolutamente, ma infatti per Paolo iniziare è stato un incubo, squadra da serie b e meno 180 a bilanci… - RiddleSaw : @DelfinadiFrancy Mi manca solo quello in ecopelle animalier per finire la serie! Ma trovarlo che non si squagli è un incubo :( - AltopascioNBA : Serie C Gold: inizio da incubo per il Bama Altopascio contro l'Olimpia Legnaia. Poi rimonta non accade il miracolo.… -