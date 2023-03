Serie A, è Sarri l’allenatore del mese di marzo: quando la premiazione (Di martedì 28 marzo 2023) Maurizio Sarri è stato eletto allenatore del mese di marzo in Serie A: ecco quando verrà premiato l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è stato votato come Coach of the Month (allenatore del mese) di marzo in Serie A, con la premiazione che avverrà l’8 aprile prossimo prima del match con la Juventus. LE PAROLE DI DE SIERVO – «Al secondo anno sulla panchina della Lazio Maurizio Sarri si sta confermando un grande maestro di calcio. I biancocelesti secondi in classifica sono il risultato dei dettami del tecnico toscano, che ha plasmato una squadra che unisce alla grande qualità offensiva un’ottima organizzazione difensiva, come dimostrano il maggior numero di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Maurizioè stato eletto allenatore deldiinA: eccoverrà premiatodella Lazio Maurizio, tecnico della Lazio, è stato votato come Coach of the Month (allenatore del) diinA, con lache avverrà l’8 aprile prossimo prima del match con la Juventus. LE PAROLE DI DE SIERVO – «Al secondo anno sulla panchina della Lazio Mauriziosi sta confermando un grande maestro di calcio. I biancocelesti secondi in classifica sono il risultato dei dettami del tecnico toscano, che ha plasmato una squadra che unisce alla grande qualità offensiva un’ottima organizzazione difensiva, come dimostrano il maggior numero di ...

