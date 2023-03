Serbia, è un altro Vlahovic: Allegri lo aspetta (Di martedì 28 marzo 2023) Tre gol in due partite con la maglia della Serbia per le qualificazioni ai prossimi Europei, Allegri ora aspetto il vero Vlahovic Tre gol in due partite con la maglia della Serbia per le qualificazioni ai prossimi Europei, Allegri ora aspetto il vero Vlahovic. L’attaccante bianconero in Nazionale si è ritrovato e ora tocca a lui far vedere di non essere da meno con la Juventus. Il centravanti sta ritrovando la condizione, ora gli serve soltanto un pizzico di fiducia in più per sbloccarsi anche in bianconero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tre gol in due partite con la maglia dellaper le qualificazioni ai prossimi Europei,ora aspetto il veroTre gol in due partite con la maglia dellaper le qualificazioni ai prossimi Europei,ora aspetto il vero. L’attaccante bianconero in Nazionale si è ritrovato e ora tocca a lui far vedere di non essere da meno con la Juventus. Il centravanti sta ritrovando la condizione, ora gli serve soltanto un pizzico di fiducia in più per sbloccarsi anche in bianconero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

