Sepolto in cimitero Crotone neonato morto in naufragio Cutro (Di martedì 28 marzo 2023) Sarà Sepolto nel cimitero di Crotone il corpicino di un neonato che è stato tra le prime vittime recuperate dopo il naufragio del caicco carico di migranti avvenuto il 26 febbraio a Steccato di Cutro. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Saràneldiil corpicino di unche è stato tra le prime vittime recuperate dopo ildel caicco carico di migranti avvenuto il 26 febbraio a Steccato di. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lametino : Sarà sepolto nel cimitero di Crotone il neonato KR16M0, il suo corpicino tra le prime vittime del naufragio recuper… - MarcellaDAngel6 : RT @babelezon: La ricerca letteraria del giorno su #babelezon #28 marzo: ?? Eugène Ionescu ?? Eugène Ionesco muore il 28 marzo del 1994 a Par… - babelezon : La ricerca letteraria del giorno su #babelezon #28 marzo: ?? Eugène Ionescu ?? Eugène Ionesco muore il 28 marzo del 1… - debra_hhh : Credo esista un cimitero per le situazioni irrisolte, per il non detto, per i cerchi non chiusi. Perché non tutto h… - avvCicciotLella : @mariobianchi18 È sepolto a Barzanò (LC) in un mausoleo vicino alla strada provinciale, lontano dalla terra consacr… -