"Sei pazzo?". L'arbitro fischia la fine per errore. E poi... scene mai viste in Serie C (Di martedì 28 marzo 2023) Un 3-2 sofferto in trasferta, ma importantissimo per l'Arzignano nonostante l'inferiorità numerica causata dalla seconda ammonizione del 72? di Milillo. La squadra veneta sale al settimo posto nel girone A di Serie C e ora spera nei playoff. Cade invece in casa il Vicenza, retrocesso a sorpresa all'ultima giornata dello scorso campionato di B. Nel match valido per la 34esima giornata, però, è risaltato alle cronache anche l'arbitro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, che ha assegnato cinque minuti di recupero, ma ha fischiato la fine un minuto prima. Come arriva il primo triplice fischio, quello errato L'azione si svolge così: il forcing finale dei padroni di casa porta alla battuta di un calcio d'angolo. La palla messa in area di rigore diventa preda del portiere avversario, che, probabilmente toccato da un ...

