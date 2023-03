“Sei favorevole all’accoglienza?” Il sondaggio sui migranti spiazza il Pd

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 marzo 2023) Sono dati sull’accoglienza deiche possono essere letti in due modi. Visti da sinistra, dimostrano la distanza tra le istanze del Partito Democratico e dei loro sodali dal sentimento della maggioranza degli italiani. Visto da destra, invece, mostrano tutti i rischi che corre il governo Meloni a non governare il fenomeno migratorio: o gli sbarchi si riducono, oppure prima o poi gli elettori ne chiederanno conto a chi è stato mandato a Palazzo Chigi anche per ridurre le pressioni migratorie. Ieri sera a Quarta Repubblica il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, lo ha ammesso in uno slancio di sincerità. Il centrodestra rischia di perdere consensi sugli sbarchi? “Sì – ha risposto il deputato – se non riusciremo a trovare una soluzione”. Già, perché i dati elaborati da Tecné per la trasmissione di Nicola Porro certificano che il 58% degli ...