“Sei così diversa”. Tammy di Vite al limite, dimagrimento top. Pesava oltre 400 chili (Di martedì 28 marzo 2023) Tammy Slaton di Vite al limite ha pubblicato alcune foto in cui mostra la perdita di chili egli ultimi anni. Un processo lungo e faticoso, iniziato anni fa grazie anche al programma televisivo Vite al limite. Amy e Tammy Slaton, due sorelle di circa 350 chili ognuna, sono state protagoniste nel 2020 del programma che ha come protagonista il dottor Nowzaradan. Il loro percorso non è stato semplice. Le due, originari del Kentucky, hanno capito che la loro vita era praticamente ferma per colpa del loro peso. A fine episodio quella a perdere più chili era stata Amy, desiderosa di avere un figlio con il marito. Mentre la sorella Tammy aveva avuto non pochi problemi a perdere peso e non era riuscita a raggiungere il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023)Slaton dialha pubblicato alcune foto in cui mostra la perdita diegli ultimi anni. Un processo lungo e faticoso, iniziato anni fa grazie anche al programma televisivoal. Amy eSlaton, due sorelle di circa 350ognuna, sono state protagoniste nel 2020 del programma che ha come protagonista il dottor Nowzaradan. Il loro percorso non è stato semplice. Le due, originari del Kentucky, hanno capito che la loro vita era praticamente ferma per colpa del loro peso. A fine episodio quella a perdere piùera stata Amy, desiderosa di avere un figlio con il marito. Mentre la sorellaaveva avuto non pochi problemi a perdere peso e non era riuscita a raggiungere il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Moratoria di sei mesi sull’inoculazione dei vaccini per fare le ricerche mai fatte, su farmaco-dinamica, farmaco-ci… - FratellidItalia : ?? La narrazione della sinistra è fallita. In questi sei mesi di #GovernoMeloni, l’Italia cresce e il nostro sistema… - Gitro77 : Se paragoni il commercio di esseri umani (utero in affitto) con altre forme vergognose di commercio di esseri umani… - samu_goria : @mancinlaura1 ah così gentile sei - GiancarloPontr1 : @laura_ceruti Non sei così importante perché tu sappia tutto.....anzi!!Un moschino -