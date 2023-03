Secret Invasion | Disney+ svela la data di uscita

(Di martedì 28 marzo 2023)hato laufficiale della premiere della serie, che vedrà il ritorno del Nick Fury di Samuel L. Jackson. Almeno tre serie Marvel dovrebbero debuttare suquest'anno, ma finora la lorodinon è stata rivelata. Adesso, però, sarebbe apparso un aggiornamento nell'elenco diche riguarda l'attesa, secondo lo streamer la premiere è fissata per il 21 giugno 2023. Non abbiamo ancora una sinossi dettagliata della trama, ma la descrizione sul sito web indica che seguiremo Nick Fury e Talos mentre "combattono contro una fazione di Skrull che si è infiltrata sulla Terra per anni".: Nick Fury ...

, nuova serie del Marvel Cinematic Universe, ha finalmente una data di lancio ufficiale direttamente sulla ...Disney+ sembra aver, forse involontariamente, svelato la data di uscita della nuova serie Marvel intitolata. Sulla scheda del progetto viene infatti riportato il 21 giugno come giorno previsto per il debutto del progetto con star Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn. Ecco uno screenshot del ...Partendo dal posticipo di The Marvels e dai ritardi che subiranno sia la seconda stagione di Loki chesu Disney+, nel nostro speciale dedicato alle criticità Marvel del momento ...

Dopo tante indiscrezioni sulla potenziale data di uscita di Secret Invasion, l'attesissima nuova serie tv Marvel Studios con protagonista Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury in arrivo in ...