Scudetto, a Napoli sale l'emozione: ecco cosa sta accadendo (Di martedì 28 marzo 2023) Si giocano al Lotto i numeri di maglia di Osimhen e Kvaratskhelia. La gustosa creazione di Gay-Odin per omaggiare Massimo Troisi e l'imminente conquista dello Scudetto Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 marzo 2023) Si giocano al Lotto i numeri di maglia di Osimhen e Kvaratskhelia. La gustosa creazione di Gay-Odin per omaggiare Massimo Troisi e l'imminente conquista dello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Hanno legato gli striscioni e gli addobbi ai tubi dell'acqua. Ovviamente i camion della spazzatura passando di ser… - CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - DiegoDeLucaTwit : Nel 1988, il #Napoli era in piena lotta Scudetto con il #Milan. Nello scontro diretto del 1 maggio, i rossoneri si… - marcocantile : Napoli si prepara per la vittoria... #napoli #naples #calcio #soccer #football #scudetto #championship #fotocantile - Radagast92 : @tensaxzangetsu Allora, parlando seriamente, il 29 c'è anche la partita del Napoli alle 15. Non si sa ancora come f… -