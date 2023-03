Scozia-Spagna martedì 28 marzo 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Pedro Porro e Joselu titolari

(Di martedì 28 marzo 2023) Come ci si aspettava, la serata di Malaga è stata felice: l’esordio delladi De la Fuente contro la Norvegia si è concluso con un successo per 3-0 ma il risultato non racconta alla perfezione una gara in cui gli scandinavi hanno più volte sfiorato il pareggio e sono rimasti in partita fino ai InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Georgia-Norvegia 1-1. Tutte le partite della serata #Euro2024 - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Scozia Spagna in streaming gratis? Guarda il match in diretta: Se hai cliccato su quest… - Ftbnews24 : Scozia-Spagna, formazioni ufficiali: De la Fuente lancia Joselu - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #Euro2024 | #ScoziaSpagna, le formazioni ufficiali - sportface2016 : #ScoziaSpagna, le formazioni ufficiali -

In virtù di questo risultato Norvegia e Georgia salgono ad un punto in classifica nel girone A alle spalle diche sono a tre. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature ...In virtù di questo risultato Norvegia e Georgia salgono ad un punto in classifica nel girone A alle spalle diche sono a tre....45 Montenegro - Serbia 0 - 2 CALCIO - AMICHEVOLI 18:00 Grecia - Lituania 0 - 0 18:00 Macedonia - Far Oer 1 - 0 CALCIO - QUALIFICAZIONI EUROPEI 18:00 Georgia - Norvegia 0 - 1 20:4520:...

Scozia-Spagna, le probabili formazioni GianlucaDiMarzio.com

La partita tra Scozia e Spagna, valevole per la 2ª giornata del Gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024, sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202) e all’interno di Diretta Gol su Sky Sport ...Per il girone A, alle ore 20:45 scendono in campo allo stadio Hampden Park di Glasgow, le nazionali di Scozia e Spagna. I padroni di casa nella prima partita del gruppo hanno sconfitto con un netto ...