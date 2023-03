Scoperti 2mila operai irregolari in cantieri navali Venezia (Di martedì 28 marzo 2023) Quasi 2.000 lavoratori irregolari, per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, retribuiti con paghe misere, sono stati Scoperti dalla Guardia di Finanza nella cantieristica navale di Venezia, nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Quasi 2.000 lavoratori, per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, retribuiti con paghe misere, sono statidalla Guardia di Finanza nellastica navale di, nell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Scoperti 2mila operai irregolari in cantieri navali Venezia - Indagine Gdf su sfruttamento, sono bengalesi e dell'E… - AnsaVeneto : Scoperti 2mila operai irregolari in cantieri navali Venezia. Indagine Gdf su sfruttamento, sono bengalesi e dell'Eu… - News24_it : Scoperti 2mila operai irregolari in cantieri navali Venezia - TgLa7 : Scoperti 2mila operai irregolari in cantieri navali #Venezia. Indagine #Gdf su sfruttamento, sono bengalesi e dell'… - infoitcultura : Scoperti oltre 2mila lavoratori irregolari: indagate 22 persone -

Scoperti 2mila operai irregolari in cantieri navali Venezia Quasi 2.000 lavoratori irregolari, per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, retribuiti con paghe misere, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza nella cantieristica navale di Venezia, nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica lagunare. L'indagine, in collaborazione con ... Venezia, scoperti duemila operai irregolari nei cantieri navali commenta A Venezia sono stati individuati quasi 2mila operai irregolari , per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, utilizzati nei cantieri navali della città. I lavoratori, scoperti dalla guardia di finanza, erano retribuiti con paghe misere e ... 10 startup emergenti nel segno della transizione energetica ... quasi 3.800 (il 18%) è in Lombardia , quasi 2500 (10,5%) nel Lazio, 2mila (9%) in Veneto, 1700 (8%)...La matematica scopre un modo per piastrellare un muro infinito senza lasciare spazi scoperti di ... Quasi 2.000 lavoratori irregolari, per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, retribuiti con paghe misere, sono statidalla Guardia di Finanza nella cantieristica navale di Venezia, nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica lagunare. L'indagine, in collaborazione con ...commenta A Venezia sono stati individuati quasioperai irregolari , per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, utilizzati nei cantieri navali della città. I lavoratori,dalla guardia di finanza, erano retribuiti con paghe misere e ...... quasi 3.800 (il 18%) è in Lombardia , quasi 2500 (10,5%) nel Lazio,(9%) in Veneto, 1700 (8%)...La matematica scopre un modo per piastrellare un muro infinito senza lasciare spazidi ... Venezia, scoperti duemila operai irregolari nei cantieri navali TGCOM Scoperti 2mila operai irregolari in cantieri navali Venezia (ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - Quasi 2.000 lavoratori irregolari, per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, retribuiti con paghe misere, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza nella cantieristica ... Venezia, scoperti 2mila operai irregolari nei cantieri navali A Venezia sono stati individuati quasi 2mila operai irregolari, per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, utilizzati nei cantieri navali della città. I lavoratori, scoperti dalla guardia di finanza ... (ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - Quasi 2.000 lavoratori irregolari, per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, retribuiti con paghe misere, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza nella cantieristica ...A Venezia sono stati individuati quasi 2mila operai irregolari, per lo più bengalesi e dell'Europa dell'est, utilizzati nei cantieri navali della città. I lavoratori, scoperti dalla guardia di finanza ...