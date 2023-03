Scontro tra un’auto e uno scooter a Roma, morto centauro 41enne a Case Rosse (Di martedì 28 marzo 2023) . Lo Scontro è stato violentissimo tra i due veicoli, con il motociclista che non ha avuto scampo ed è morto sul colpo. Sul posto, sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Locale, che hanno deviato il traffico per garantire i corretti soccorsi. L’ennesimo episodio tragico sugli incroci della Capitale, che questa volta ha visto un uomo perdere la vita. morto un motociclista a Roma dopo un incidente Il gravissimo incidente si è svolto oggi pomeriggio nel quartiere di Case Rosse, nel IV Municipio capitolino. Nella zona nord-est della Capitale, una motocicletta e un’autovettura sarebbero arrivati a contatto, in dinamiche ancora tutte da chiarire. Lo Scontro è stato violentissimo, tanto che il pilota della moto, sobbalzato dal sellino del suo due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) . Loè stato violentissimo tra i due veicoli, con il motociclista che non ha avuto scampo ed èsul colpo. Sul posto, sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Locale, che hanno deviato il traffico per garantire i corretti soccorsi. L’ennesimo episodio tragico sugli incroci della Capitale, che questa volta ha visto un uomo perdere la vita.un motociclista adopo un incidente Il gravissimo incidente si è svolto oggi pomeriggio nel quartiere di, nel IV Municipio capitolino. Nella zona nord-est della Capitale, una motocicletta evettura sarebbero arrivati a contatto, in dinamiche ancora tutte da chiarire. Loè stato violentissimo, tanto che il pilota della moto, sobbalzato dal sellino del suo due ...

