Scontri Napoli-Eintracht | tifoso azzurro passa dal carcere ai domiciliari

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Va aiNicola Verolla, ultras dei “Vecchi Lions” delinper glitra ultras tedeschi scoppiati in occasione della partita di Champions League tradisputata allo stadio Diego Armando Maradona. A deciderlo è stata ieri la decima sezione del tribunale del Riesame di. Inrestano ancora i tre tifosi tedeschi, in attesa dell’udienza davanti ai giudici del Riesame. Quattro dei cinque tifosi azzurri coinvolti nei tafferugli avvenuti tra piazza del Gesù e il lungomare sono stati difesi dall’avvocato Emilio Coppola. Gli ultrà tedeschi invece sono difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Daniele Tuffali, Simone Bonaldi e Serena Improta. Ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Le Digos delle questure di #Roma, #Napoli e #Arezzo stanno eseguendo un decreto di perquisizione personale e locale… - mirkocalemme : Giornalista inglese chiede 'perché avete scelto #Napoli? Non temete scontri?'. Risposta assolutamente PERFETTA di… - mattinodinapoli : #scontri tra ultras in Napoli-Eintracht, tifoso azzurro va ai domiciliari - MilanPress_it : Pioli prepara gli scontri contro il Napoli - NapoliToday : #Cronaca Scontri con i tifosi dell'Eintracht: ai domiciliari ultrà del Napoli -

A due settimane dagli scontri di Napoli-Eintracht ancora nessuna sanzione. Illusioni. Da Ceferin in giù, non più una parola a riguardo. Napoli e gli esercenti violentati da una follia tutt'altro che... Gli anni del sodalizio con Maradona completarono questo quadro fantastico: Napoli era tornata ad... Non mancarono gli scontri, come quello avvenuto in un albergo romano per le prediche sulla...

Va ai domiciliari Nicola Verolla, ultras dei «Vecchi Lions» del Napoli in carcere per gli scontri con gli ultras tedeschi scoppiati in occasione della partita di Champions League tra Napoli e...