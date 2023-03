Scontri a Parigi, cassonetti a fuoco (Di martedì 28 marzo 2023) Primi Scontri nel corteo Parigino per la decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. A fuoco alcuni cassonetti dell'immondizia nella zona di boulevard Voltaire, la polizia ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Priminel corteono per la decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. Aalcunidell'immondizia nella zona di boulevard Voltaire, la polizia ha ...

Francia, primi scontri nella protesta di oggi Temendo nuovi scontri e violenze, infatti, il governo ha schierato oggi 13.000 agenti in tutto il Paese, di cui 5.500 soltanto a Parigi. La manifestazione nella capitale partirà alle ore 14 da ...