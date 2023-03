Sci velocità | Simone Origone vince la 14ma Coppa del Mondo! Valentina Greggio tenta la rimonta tra le donne

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023)indel Mondo di scia Vars, in Francia e si aggiudica la classifica generale per lavolta in carriera: il 42enne ha un vantaggio di 100 punti sul francese Simon Billy ad una gara dal termine ed in caso di arrivo a pari punti l’azzurro vanterebbe un numero maggiore di vittorie. Sono 4 le vittorie in 5 gare stagionali del valdostano di Champoluc, che oggi raggiunge in finale 209.680 km/h, battendo il francese Simon Billy, secondo con 205.790 km/h, ed il ceco Radim Palan, terzo con 205.330 km/h.sale a quota 480 contro i 380 punti di Billy. Per l’azzurro ora sono 55 le vittorie in carriera indel Mondo, con 108 podi complessivi. Così gli altri italiani in gara: 13° Emilio Giacomelli con 195.630 km/h, ...