Sci di fondo | l’Italia “ricomincia da tre” | con l’auspicio di una ripresa ben strutturata negli inverni futuri

(Di martedì 28 marzo 2023) Parafrasando Massimo Troisi in “Ricomincio da tre”, sua pellicola d’esordio sul grande schermo,“tre cose me so’ riuscite dint’ ‘a vita, pecché aggia perdere pure chelle? Che aggia’ da zero?! Da tre!”. Il concetto è applicabile aldello sci didel 2022-23. Sida tre, in tanti sensi, anche se il numero assume differenti declinazioni a seconda dei punti di vista. Innanzitutto il “3” è la posizione occupata da Federico Pellegrino nella classifica generale di Coppa del Mondo. Il trentaduenne valdostano ha saputo inserirsi nel solco aperto da Silvio Fauner (1994-95) e poi prolungato sia da Fulvio Valbusa (1996-97) che da Pietro Piller Cottrer (2007-08), tutti attestatisi sul gradino più basso del podio della graduatoria assoluta del massimo circuito. Quest’anno, il fondista azzurro più ...

Nella combinata nordica, salto edi, Annika Sieff è salita tre volte sul podio in Coppa. Non ha tradito lo snowboard. Ai diciannove podi in Coppa (due vittorie per Maurizio Bormolini ed ...Un Federico Pellegrino soddisfatto ha analizzato la sua bella stagione al termine dell'ultima tappa di Coppa del Mondo didi. 'Sono molto contento di questa stagione. Quando è uscito il calendario l'anno scorso avevo pensato che avrebbe consentito un buon piazzamento nella overall, perchè valorizzava gli atleti ...Chicco Pellegrino chiude in terza posizione la stagione iridata: all'Italia mancava un podio da Piller ...

Lutto nel mondo dello sci nordico piemontese: è scomparsa a soli 16 anni Alice Olivero, ex atleta dello sci club Valle ... FondoItalia.it

