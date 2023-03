Sci Alpino, Goggia pensa in grande: “Sogno di vincere ancora ai Giochi Olimpici” (Di martedì 28 marzo 2023) La sciatrice azzurra Sofia Goggia, archiviata la stagione 2022/2023 con la conquista della Coppa del Mondo di discesa libera, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di RTL 102.5 fissando gli obiettivi in vista del futuro: “pensavo che tutte le Coppe del mondo fossero uguali, invece questa è più pesante: 4,2 kg. Ha grande importanza, per tutti i punti che ho macinato, ma la prima Coppa del mondo conquistata nel 2018 ha un valore inestimabile. Dopo la Coppa del mondo mi sono concessa un po’ di riposo, questa settimana sto lavorando atleticamente tutte le mattine e presto sarò di nuovo sugli sci”. Goggia è una delle sciatrici più forti di sempre, non soltanto nel panorama italiano, ma a livello internazionale e, a testimonianza di ciò, c’è anche la medaglia d’oro vinta ai Giochi ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) La sciatrice azzurra Sofia, archiviata la stagione 2022/2023 con la conquista della Coppa del Mondo di discesa libera, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di RTL 102.5 fissando gli obiettivi in vista del futuro: “vo che tutte le Coppe del mondo fossero uguali, invece questa è più pesante: 4,2 kg. Haimportanza, per tutti i punti che ho macinato, ma la prima Coppa del mondo conquistata nel 2018 ha un valore inestimabile. Dopo la Coppa del mondo mi sono concessa un po’ di riposo, questa settimana sto lavorando atleticamente tutte le mattine e presto sarò di nuovo sugli sci”.è una delle sciatrici più forti di sempre, non soltanto nel panorama italiano, ma a livello internazionale e, a testimonianza di ciò, c’è anche la medaglia d’oro vinta ai...

