Sci alpino | Brignone non pensa al ritiro | “Se dicessi basta ora rimpiangerei questa scelta”

(Di martedì 28 marzo 2023) “Sono consapevole che seora. Mi sto divertendo, sto bene fisicamente, non ho un problema e ho grande motivazione”. Federicasembra avere le idee chiare a pochi giorni dalla conclusione di una splendida stagione 2022-2023. “Se guardo ai risultati – ha aggiunto l’azzurra in un’intervista a La Stampa – non ho più bisogno di niente, ma ho una passione smisurata per questo sport. Mi piace competere, mettermi in gioco, misurarmi con le avversarie. Questo continuare a fare fatica, magari per risalire le classifiche dopo un momento negativo, mi regala emozioni che nella vita forse non vivrò più. La paura, l’adrenalina e altre sensazioni mi fanno sentire viva: lo sci è incredibile e bellissimo”. Una stagione chiusa con un quarto posto in ...