Schlein impone i suoi capigruppo ma l’appello all’unità è già infranto: Letta si fa la sua corrente (Di martedì 28 marzo 2023) Chiara Braga è la nuova capogruppo Pd alla Camera, mentre Francesco Boccia è il nuovo capogruppo dei dem al Senato. I due sono stati eletti per acclamazione dai deputati e dai senatori Pd riuniti con la segretaria Elly Schlein, che ha proposto entrambi i nomi e ha portato avanti la sua linea, nonostante nasi storti e mal di pancia che si sono fatti sentire per i corridoi del Nazareno (e non solo) nei scorsi giorni. Pd, Chiara Braga è la nuova capogruppo alla Camera Dunque, senatori e deputati dem hanno votato i «suoi» candidati: quelli proposti e voluti dalla segretaria Elly Schlein. Con buona pace dei predecessori “rimpiazzati” che, prima di congedarsi, hanno voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Come Debora Serracchiani, che intervenendo al gruppo Pd della Camera, non ha mancato di sottolineare che: «Quello di oggi è un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) Chiara Braga è la nuova capogruppo Pd alla Camera, mentre Francesco Boccia è il nuovo capogruppo dei dem al Senato. I due sono stati eletti per acclamazione dai deputati e dai senatori Pd riuniti con la segretaria Elly, che ha proposto entrambi i nomi e ha portato avanti la sua linea, nonostante nasi storti e mal di pancia che si sono fatti sentire per i corridoi del Nazareno (e non solo) nei scorsi giorni. Pd, Chiara Braga è la nuova capogruppo alla Camera Dunque, senatori e deputati dem hanno votato i «» candidati: quelli proposti e voluti dalla segretaria Elly. Con buona pace dei predecessori “rimpiazzati” che, prima di congedarsi, hanno voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Come Debora Serracchiani, che intervenendo al gruppo Pd della Camera, non ha mancato di sottolineare che: «Quello di oggi è un ...

